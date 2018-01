Tunnel åpnet: Bil kjørte av veien

Like etter klokken halv ett melder Vegtrafikksentralen at Lyderhorntunnelen nå er åpen i begge løp. Stengingen skyldtes at det var svært glatt på stedet.

– Vi åpner akkurat nå, sier trafikkoperatør Tore Tysse i Vegtrafikksentralen.

– Det måtte strøes før vi kunne åpne igjen. Alle veiene skal være greie nå, men siden det var stengt i dette løpet i natt måtte vi få en strøbil til stedet, fortsetter han.

Klokken halv elleve meldte Vegtrafikksentralen på Twitter, at Lyderhontunnelen stenges i begge løp, etter at en bil skled av veien. Hendelen skal ha skjedd like etter tunnelen på Liaflaten. Klokken 11.12 melder Vegtrafikksentralen at det vestgående løpet skal være åpen for trafikk.

Det skal kun være fører i bilen. Ifølge Vegtrafikksentralen skal fører være tilsynelatende uskadet. Politiet er på stedet.

Dette er femte gang tunnelen stenges på kort tid. Mandag var det først en ulykke i tunnelen, deretter ble den stengt på grunn av en gjenstand i veibanen. På torsdag var den stengt på grunn av bilberging. På fredag i forrige uke pågikk køkaoset i flere timer etter at en lastebil kjørte seg fast.

Få siste oppdateringer fra trafikken i vårt interaktive køkart øverst i saken.

AV kommer tilbake med mer.