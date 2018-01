Tunnel åpen igjen etter bilberging

Vegtrafikksentralen fikk melding om at to biler står noe ugunstig til, i Lyderhorntunnelen, retning mot sentrum like før klokken halv ett. Tunnelen ble åpnet kort tid senere.

– Det er andre sjåfører som har meldt disse to inn. Vi har ingen kommunikasjon med dem, bekrefter Morten Hansen, trafikkoperatør i vegtrafikksentralen.

– Vi valgte å stenge av da vi foreløpig ikke har muligheten til å stenge ett felt. På denne måten unngår vi farlige situasjoner, fortsetter Hansen.

Politiet har sendt en patrulje til stedet.

Dette er fjerde gangen tunnelen er blitt stengt den siste uken. Mandag var det først en ulykke i tunnelen, deretter ble den stengt på grunn av en gjenstand i veibanen. På fredag i forrige uke pågikk køkaoset i flere timer etter at en lastebil kjørte seg fast.