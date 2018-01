Køkaos i flere timer

Siste 14.30: Damsgårdstunnelen er nå åpen for trafikk igjen, melder Vest politidistrikt.

13.55: Veitrafikksentralen opplyser at oppryddingen i Damsgårdstunnelen i retning sentrum kan ta opptil en time til. Dette etter at en brakke på lastebil tok i taket og bilen ble stående bom fast.

Like før 14 opplyser vegvesenet at entreprenøren holder på å sikre ledninger som er revet ned fra tunneltaket. Det er fremdeles mulig å kjøre via Knappetunnelen eller Bjørgeveien.

– For øyeblikket går trafikken går greit. De fleste velger å kjøre inn i Knappetunnelen. Det køer seg littegrann for dem som skal kjøre inn i tunnelen, sier trafikkoperatør Ketil Larsen.

Dette skjedde

Tidligere i formiddag tok en brakke på en lastebil først i taket i Lyderhorntunnelen. Sjåføren kjørte videre frem til den ble stående bom stopp i Damsgårdstunnelen i retning mot sentrum. Tunnelen ble stengt kort tid etter, noe som har skapt lange køer. Nå advarer politiet om at trafikken vil gå enda saktere.

– Det har vært en kollisjon etter Lyderhorntunnelen. Det skal være snakk om tre, muligens fire biler som er berørt, bekrefter operasjonsleder Lars Geitle i Vest politidistrikt til AV.

Lange køer

Kjedekollisjonen skal ha oppstått som en følge av de lange køene fra Damsgårdstunnelen.

– Det var lange køer før, så dette hjelper ikke på trafikken. Jeg må bare oppfordre folk til å slippe politiet fram og vurdere nødvendigheten om du skal til byn. Fra Askøy ville jeg tatt sjøveien i ettermiddag, fortsetter Geitle.

Det er ikke meldt om store skader. Lastebilen skal ha blitt fjernet rundt klokken halv ett, men køene henger fremdeles igjen.