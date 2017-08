Nå er det nok personhets og sjikane

Forrige uke fortalte vi om den omfattende og ondsinnede hetsen som ordfører Terje Mathiassen (Ap) er blitt utsatt for i valgkampen. På Askøyværingens Facebook-side måtte vi fjerne flere stygge kommentarer som gikk direkte på person og ikke på sak. Vi gikk også til det skrittet å utestenge flere av dem som skrev kommentarer vi oppfatter som langt over streken.

Askøyværingen har klare retningslinjer på hva som blir publisert både i papir og på nett. På Facebook derimot er det ikke slik. I et debattinnlegg tar Terje Angelshaug, leder for Askøy Arbeiderparti, et kraftig oppgjør med personhetsen rundt ordføreren. Angelshaug tar samtidig opp en svært viktig problemstilling som er en direkte fare for demokratiet.

Angelshaug viser til at mange askøyfolk unnlater å delta i den offentlige debatten på sosiale medier, nettopp på grunn av den hetsen de risikerer å bli utsatt for. Han frykter også at det kan gå ut over rekrutteringen til lokalpolitikken.

Vi kan ikke tillate at nettrollenes misbruk av ytringsfriheten fører til at andre får begrenset sin demokratiske rett til å ytre seg. Derfor er det gledelig at både Facebook og Spotify nå har begynt å rydde opp. I forrige uke slettet Facebook minst åtte kontoer knyttet til høyreekstreme organisasjoner, fordi det brøt med selskapets politikk om hatprat og organisasjoner. Samtidig fjerner Spotify hvit makt-musikk.

Det er på høy tid. Facebook har alt for lenge fått være en plattform og grobunn for hatefulle ytringer uten at det har fått konsekvenser, verken for selskapet eller brukerne. Facebook har riktignok ikke et redaktøransvar som de etablerte mediene har, og er også ekstremt tydelige på dette selv. Samtidig ser de nå at de ikke kan løpe fra sitt ansvar når man er blitt verdens største sosiale medium med to milliarder månedlige aktive brukere.

For mange har angrepene de opplever på nettet vært svært belastende. Dette er heller ikke første gangen Askøyværingen har publisert saker hvor det som skjer med kommentarfeltene våre er uforklarlig. Flere ganger har vi opplevd at kommentarfelt på sakene fylles opp av de mest hatske kommentarer. Hetsen blir av og til også så grov på nettet at det blir utålelig for dem som er involvert i saken.

Selv om det store flertallet bidrar positivt med sine kommentarer og tips er det enkelte som bør tenke seg alvorlig godt om før de setter seg foran datamaskinen. Det hviler nemlig et stort ansvar på alle som ytrer seg offentlig.