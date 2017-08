Beskylder lokale Høyre-topper for personangrep og sjikane

Askøyværingen forteller torsdag om den omfattende og ondsinnede hetsen ordfører Terje Mathiassen (Ap) er utsatt for. Avisen har måttet fjerne en rekke grove personangrep fra egne debattsider og fra AVs Facebook-sider. Det er prisverdig at avisen følger med på debattene og fjerner personsjikane. Men alle gjør dessverre ikke det.

Facebook-siden «Askøypakken krone for krone» har en annen praksis. De lar nettrollene herje fritt. Her er det tydeligvis godtatt å henge på alle slags merkelapper, til og med «Judas» på det gode menneske, Terje Mathiassen. Når AV kan fortelle at også den som skal styre debatten, sjikanerer ordføreren, forstår vi at de ansvarlige for «Askøypakken krone for krone» ikke tar noe ansvar for saklighet i debatten de publiserer. Askøy Arbeiderparti tar på det sterkeste avstand fra denne type personhets. Den er selvsagt en belastning for dem den rammer, men i sin konsekvens er den også en trussel mot vår samfunnsorden.

Høyres Tom-Christer Nilsen er prisverdig klar i sin fordømmelse av hetsen mot ordføreren. Det bør alle politiske ledere i Askøy være. Dessverre følger ikke Askøy Høyres nestleder, Nils-Eivind Holmedal, Nilsens eksempel. På Holmedals Facebook-side skjer det stadig personangrep mot ordføreren. Holmedal fører an og andre Høyre-ledere, som Siv Høgtun, følger opp. Det er ganske alvorlig at det største opposisjonspartiet går inn for å sverte kommunens ordfører. Og det er ganske ulikt Høyre å operere på den måten. Jeg foreslår at Holmedal og Høgtun lærer litt av sin partileder. Jeg liker Erna for hennes saklighet, selv om jeg er uenig med henne i mange spørsmål.

Dersom demokratiet skal fungere, må alle borgere føle trygghet for at de kan delta i en åpen debatt om hvordan vi best utvikler samfunnet vårt. Jeg vet at mange askøyfolk unnlater å delta i en offentlig debatt, særlig om bompenger og eiendomsskatt, på grunn av den hetsen de risikerer å bli utsatt for.

Nettrollenes misbruk av ytringsfriheten fører dermed til at andre får begrenset sin demokratiske rett til å ytre seg. For mange som engasjerer seg i lokalpolitikken, har angrepene de opplever på nettet vært svært belastende. De spør seg selv om hvorfor de utsetter seg for denne form for hets. Det er så mye enklere å leve et anonymt og stille liv. Om to år er det kommunevalg igjen. Partiene skal stille lister med mange navn. Jeg frykter at flere enn før vil tenke seg om mange ganger før de frivillig stiller seg til for hogg fra Facebook-trollene. Dermed risikerer vi at rekrutteringen til lokalpolitikken blir dårligere. Det vil i så fall være svært negativt for kommunen vår.

Å utvikle askøysamfunnet på en god måte er en komplisert oppgave som krever engasjerte, kompetente politikere, og en konstruktiv, saklig samtale i det offentlige rom. Med dagens teknologi kan vi alle bidra til å bygge samfunnet, eller rive det fra hverandre. Derfor hviler det et stort ansvar på alle som ytrer seg offentlig.