Stopp for besøkende til sykehjemmene

I kommunens beredskapsmøte torsdag ble det bestemt at alle sykehjem på Askøy stenger for besøkende inntil videre. Dette gjelder Kleppestø sykehjem, Ravnanger sykehjem og Ask omsorgssenter.

– Det er kun i spesielle tilfeller besøkende vil være tillatt, og dette vil avklares i dialog mellom sykehjemmet og nærmeste pårørende, skriver Askøy kommune i en pressemelding.

Årsaken for begrensningen er at beboere og brukere i sykehjem er i risikogruppen for koronaviruset.

Dersom du har spørsmål kan du ta kontakt med sykehjemmene.

For besøkende til omsorgsboliger for eldre gjelder de generelle rådene om å unngå besøk hvis du: