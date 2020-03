Ti nye testet - fortsatt ingen smittet på Askøy

Askøy har fortsatt ingen smittede av koronaviruset, opplyser kommunen i en pressemelding torsdag formiddag.

Ti prøver ble tatt tirsdag, og svarene på disse kom onsdag. Alle var negative.

– Vi jobber med prosedyrer for smittesporing, slik at vi har rutiner på plass når vi får et smittetilfelle, informerer kommunen.

Har du luftveissymptomer?

Fungerende kommuneoverlege, Elisabeth Stura, oppfordrer alle med luftveissymptomer i første omgang å ta digital kontakt med fastlegen.

– Du kan bestille time hos fastlegen gjennom helsenorge.no. Vi har også en egen koronatelefon på Askøy (56 15 57 57), hvor det sitter helsepersonell som kan svare på blant annet smittespørsmål. Legevakten er for de som er syke med symptomer, sier fungerende kommuneoverlege, Elisabeth Stura.

Anbefaler å trene ute

I går, onsdag, kom Askøy kommune med egne råd og anbefalinger for arrangementer. Les mer om det her: Retningslinjer og råd for arrangementer på Askøy.

– Vi får mange spørsmål om idrettsarrangement og trening. Det er viktig å opprettholde fysisk aktivitet, og at innbyggerne ikke slutter med dette. Men det anbefales å heller flytte treningen ut i stedet for å avlyse alt, skriver kommunen.

Det oppfordres til alternativ trening utendørs, og at det unngås å dusje og bruke felles garderobeanlegg i forbindelse med trening.

– Da er det bedre å skifte og dusje hjemme. Man trenger heller ikke spise sammen på trening, anbefaler kommunen.