Forventer over 500 mennesker til sommercamp i Kollevåg

Fredag til søndag er det duket for barn- og ungdomscamp ved grillhytten i Kollevåg. Arrangørene, IntOps Bergen & Omland - OPP og UT, forventer opp mot 500 deltakere. Campen blir Vestlandets første camp for unge og andre pårørende til veteraner og aktivt tjenestegjørende.

Programmet er fylt opp med aktiviteter fra morgen til kveld, og arrangørene forteller at alt skal være gratis. De vil sette opp lavvoer, og det vil bli mulighet for å sette opp egne telt i området.

– Man trenger ikke være medlem i noe veteranorganisasjoner for å delta. Dette er et arrangement som er åpent for alle som støtter veteransaken, sier veteran Arild Lihaug. Han får støtte av Bjørn Dåvøy, som også er en av arrangørene.

Vanskelig å knytte bånd

De to veteranene forteller åpenhjertig om at mange har hatt det tøft etter de har returnert fra internasjonale oppdrag, og at det vil påvirke de pårørende i forskjellige grader. Derfor håper de at campen kan være med å skape positive relasjoner.

– Det er viktig for de unge å møte andre i samme situasjon. At foreldrene tjenestegjør, eller har tjenestegjort internasjonalt er noe de har til felles, og campen blir en arena hvor de kan knytte bånd, forklarer Lihaug.

Christine Fagerbakke

Mange av de unge er også omreisende som følge av foreldrenes karrierer, og ifølge Lihaug gjør dette at de ofte sliter med å skape gode vennskap.

Ikke én tale

Lihaug er helt klar på at det ikke skal være en eneste tale under campen. Helgen handler om de unge, og om å gi dem minner og bekjentskaper for livet.

– Vi vet det kommer både skadde og uskadde veteraner. Men det som blir fint er at vi ikke kan vite hvem som er hvem. Vi vet bare at alle er en del av det samme fellesskapet, fortsetter Lihaug.

Det blir lagt opp til både fisketurer, bueskyting, innføring i både kart og kompass, bading, luftgeværskyting og kamuflasjemaling.

Samles rundt et langbord

Det blir satt opp et langbord hvor alle kan spise sammen, og tre kokker stiller opp frivillig for å steike over 100 kilo kjøtt gjennom helgen.

– Vi samles til alle måltider, slik at alle kan sitte rundt samme bordet. Det kommer til å bli sosialt og er en av de tingene vi liker å gjøre, forklarer Lihaug.

Langbordet skal settes opp langs hele plassen ved grillhytten.

– Spørsmålet nå blir vel om vi har nok mat, humrer Lihaug videre.

Av erfaring vet de at det møter opp nærmest dobbelt så mange som de har meldt seg på.

– Jeg vet ikke om det er fordi de vil gjøre alt vanskeligere for oss, eller om det er fordi de vegrer seg mot å trykke på knappen. Men velkommne er de uansett, sier Dåvøy.

Christine Fagerbakke

Skal være akolholfritt

Samlingen er helt rus og alkoholfri, slik som resten av organisasjonens arrangementer.

– Jeg husker vi skulle gå en av de faste turene våre. En dag kom det en liten jente bort og holdt meg i hånden da vi gikk. Hun fortalte at hun gledet seg slik til turene våre. Etter litt frem og tilbake kom det frem at det var fordi det ikke var noe alkohol her. Det er vanskelig å høre, selv for en gammel ringrev som meg selv, sier Dåvøy.

Og fallgruver som blant annet avhengighet til både alkohol og rus har de tatt stor høyde for. De har blant annet utarbeidet en egen beredskapsplan som tar for seg vakthold og akutte situasjoner som kan oppstå.

Støtte fra hele landet

De to veteranene har fått god hjelp av andre veteraner til å planlegge arrangementet, og forklarer at selv om det holdes på Askøy er man velkommen fra hele distriktet.

– Fellesskapet til veteranene har ingen kommunegrenser, sier Dåvøy.

– Om man er fra Askøy har ingen betydning, dette arrangementet har fått støtte fra hele landet. Alle er velkommne, fortsetter Lihaug.

Både Forsvaret selv, Gunnar Sønstebyfondet, S-Banken, en rekkke bedrifter og andre veteraner har vært med å sponse arrangementet.

Arrangørene oppfordrer alle til å benytte kameratkjøring på grunn av lite parkeringsmuligheter i området. Det blir også lagt opp til at folk kan legge til med båt ved grillhytten.