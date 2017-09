Rundt 100 personer måtte stå igjen på kaien

Da båten skulle gå klokken 12.30 sto rundt 100 personer igjen. Dette etter at MS Ekspressen hadde fylt opp båten med 295 passasjerer.

Stemningen blant dem som ikke kom med var heller laber da Askøyværingen snakket med dem.

– Er du journalist? Da kan du skrive at det er for få båter, sier en mann.

Frank og Tove Grahl er langt fra uenig. De kan fortelle at de møtte opp på kaien 15 minutter før avgang, men at de likevel altså ikke kom med.

– Dette var bom. De vet jo at alle vil til byn, sier Tove.

– Jeg kan ikke forstå hvorfor ikke båten går i et bankende kjør. Etter hva jeg skjønner er det nå opphold helt frem til 14, sier Frank.

Begge to er uansett klar på at de ikke gir opp.

– Vi skal til byn, sier de nærmest samstemt.

Ifølge rutetabellen er det ikke satt opp ekstra båt lørdag. Imorgen er det imidlertid en rekke avganger som får ekstra båt.

Skyss: Setter inn ekstra busser

Pressekontakt i Skyss, Ingrid Dreyer, forteller at det er stort trøkk med reisende som vil inn til Bergen sentrum lørdag.

– Hva tenker du om at rundt 100 personer sto igjen på kaien tidligere i dag?

– Det er selvfølgelig veldig uheldig, men vi har også busser, svarer hun.

Dreyer opplyser at det går buss til Bergen hver halv time, men at de kommer til å sette inn flere ekstra busser fra Askøy og Storavatnet terminal som følge av pågangen.

– Vi har vært i kontakt med Nettbuss som bekrefter at det vil komme flere busser, sier hun.

Dreyer legger til at bussene fra Kleppestø går helt til Bystasjonen og at disse i motsetning til bilene har tillatelse til å kjøre over Puddefjordsbroen.

– Blir det satt inn ekstra tiltak på Askøy imorgen også?

– Imorgen er det satt inn ekstra båt på mange av avgangene. Utover det kommer vi til å overvåke situasjonen og sette inn tiltak hvis det blir nødvendig.