Hvem fortjener folkets frivilligpris?

Nå kan du stemme frem din favorittkandidat.

2022 er frivillighetens år. I den forbindelse har kulturavdelingen og Askøy frivilligsentral, i samarbeid med Askøyværingen, løftet frem ildsjeler på øyen.

Kulturavdelingen har hver måned plukket ut månedens frivillige, som Askøyværingen har presentert gjennom året.

Nå er det opp til deg å vurdere de 12 kandidatene, og stemme på hvem som skal få Folkets frivilligpris på Askøy.

Vinneren vil bli offentliggjort på nyåret, og du kan stemme på din favoritt på Askøy kommune sin nettside helt fram til 31. desember.

Her er de 12 kandidatene som kjemper om Folkets frivilligpris:

1 Terje Lerø Terje Lerø, Follese kultursenter. Terje Lerø legger ned tusenvis av dugnadstimer for å lage et samlingspunkt for Follese-bygden gjennom Follese Kultursenter. Sakte, men sikkert nærmer det seg åpning. – Dette huset skal være et inkluderende møtested for alle, hvor flere generasjoner kan møtes, sier Terje Lerø. Les hele intervjuet med månedens frivillig i januar.

2 Rahel Rusom Rahel Rusom, Askøy Røde Kors. Rahel Rusom er frivillig i Askøy Røde Kors og leder for internasjonal kvinnekafé. I tillegg er hun leder for kvinnenettverket til Norsk Folkehjelp Askøy. Som de fleste merker Rahel Rusom tidsklemmen godt, men å være frivillig finner hun alltid tid til. – Mitt mål er at lokalsamfunnet skal være en best mulig plass å være for alle, sier hun. Les hele intervjuet med månedens frivillig i februar.

3 Cathrine Hasle og Kevin Fredrik Vindenes Cathrine Hasle og Kevin Fredrik Vindenes, Askøy Pokémon Liga. Cathrine Hasle og Kevin Fredrik Vindenes har gjennom mange år vist et stort engasjement for ungdommer som faller utenfor de tradisjonelle fritidsaktivitetene. Hver uke samler de en gruppe barn og unge til Askøy Pokémon Liga på Askøy folkebibliotek. – Her handler det om ha det gøy og dele en felles interesse. Vi ønsker å skape en trygg møteplass for barn og unge. Det er en glede å se at de har det kjekt, sier Cathrine Hasle. Les hele intervjuet med månedens frivillige i mars.

4 Åge Lavik Åge Lavik, Ask friidrett. Åge Lavik har et usedvanlig engasjement for Askøy friidrett. Han har hatt en rekke funksjoner og verv i idrettslaget, samtidig som han selv har vært en meget aktiv idrettsutøver i mange år. – Uten frivilligheten stopper Askøy og Norge opp. Ask Friidrett for eksempel er en klubb som er tuftet på frivillighet og har i dag over 500 medlemmer. Uten frivillige kunne vi ikke gitt et tilbud til barn, unge og voksne, sier Åge Lavik. Les hele intervjuet med månedens frivillig i april.

5 Rune Nilsen Rune Nilsen, Ravnanger Brass. Rune Nilsen er leder i Ravnanger Brass og bruker mellom ti til førti timer i uken på korpsene. Han er høyt og lavt for å sikre at alt rundt Ravnanger Brass går mest mulig knirkefritt og at musikantene trives. Han bidrar også til å sette korps på agendaen langt utenfor Askøys grenser gjennom Ravnanger musikkfestival hvert år. – Her er de eldre sammen med de yngre på samlinger, og er gode forbilder. Gutter og jenter spiller sammen, og vi har ingen reservebenk, sier Rune Nilsen. Les hele intervjuet med månedens frivillig i mai.

6 Marion Ytre-Arne Kvamme Marion Ytre-Arne Kvamme, Kleppe Yngste Røster Marion Ytre-Arne Kvamme sitt store engasjement handler om å gi barn et godt tilbud tilbud i Askøy Misjonsforsamling på Kleppe bedehus. Som mangeårig leder for barnekoret Kleppe Yngste Røster har hun har fått barn til å synge for full hals i snart 40 år. – Det gir meg energi når jeg ser gleden hos barna når de fremfører på scenen, sier Marion Ytre-Arne Kvamme. Les hele intervjuet med månedens frivillig i juni.

7 Per-Dagfinn Green Per-Dagfinn Green, Foreningen Bergen Kringkaster. Per-Dagfinn Green brenner for norsk og internasjonal radiohistorie. Ildsjelen er en av flere radioamatører på Askøy som jobber målrettet for å ta vare på den gamle kringkasteren på Erdal. Gjennom radiosendinger, kursvirksomhet og åpent hus hver søndag, jobber foreningen Bergen Kringkaster med å gjøre den unike historien til kringkasteren bedre kjent for flere. – Det handler mest om å snakke med folk og diskutere tekniske ting. Vi tar også omvisninger når folk kommer innom, sier Per-Dagfinn Green. Les hele intervjuet med månedens frivillig i juli.

8 Ronny Andrè Håpoldøy Ronny Andrè Håpoldøy, Askøy turlag. Ronny Andrè Håpoldøy er turentusiasten som jobber for det enkle og naturlige friluftslivet. Han er leder for Askøy turlag på tredje året, og målet er å få flest mulig ut på tur. Sammen med en stor og dyktig gjeng av frivillige skaper han mange gode naturopplevelser for askøyværingene. Turlaget gjør også en stor innsats med å tilrettelegge flotte turstier over hele Askøy. – Jeg er Askøys stolteste mann og jeg vil at Askøy skal ha det beste turtilbudet, sier Ronny Andrè Håpoldøy. Les hele intervjuet med månedens frivillig i august.

9 Jannicke Eichner Jannicke Eichner, Norsk Folkehjelp. Jannicke Eichner er leder for Norsk Folkehjelp Askøy, og engasjerte seg som frivillig allerede som 17-åring. I løpet av sine 28 år i den lokale folkehjelpen har hun deltatt på mange redningsoppdrag. Flere har vært dramatiske. – I fjor gjennomførte vi 56 søk. Politi og helse er helt avhengig av den frivillige redningstjenesten. Jeg er glad for å være en del av dette, og her er det åpent for alle som ønsker, sier Jannicke Eichner. Les hele intervjuet med månedens frivillig i september.

10 Linda Turid Steen Linda Turid Steen, Hjelpesentralen. Linda Turid Steen er frivillig på Hjelpesentralen kafé og for Hjelpesentralen. Kafeen er blitt en viktig møteplass for mennesker fra ulike land, og hennes innsats bidrar til å bygge broer og større forståelse mellom kulturer. Hun er også frivillig gatemegler i Askøy Røde Kors for å forebygge vold og konflikter i ungdomsmiljøer. – Som gatemegler ønsker jeg å bidra til å gjøre en forskjell for mange ungdommer på øyen. Det er et stort behov, sier Linda Turid Steen. Les hele intervjuet med månedens frivillig i oktober.

11 Trond Pedersen Trond Pedersen, Løp sammen Askøy. Trond Pedersen er den energiske motivatoren som startet Løp sammen Askøy, et lavterskeltilbud for å fremme folkehelse. Med mottoet «Alle skal med» har han klart å lokke fram en løpeglede som mange i utgangspunktet ikke trodde at de hadde. Nå møter mellom 50 og 60 stykker opp hver gang det er trening på Ravnanger idrettspark. – Vi er blitt en kjempestor gjeng og er blitt godt kjent i løpemiljøet både på Askøy, og i Bergen og omegn, sier Trond Pedersen. Les hele intervjuet med månedens frivillig i november.