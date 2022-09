Ronny er Askøys stolteste mann, og aldri sur så lenge han får gå på tur

Ronny har funnet oppskriften på det gode liv

Ronny Andrè Håpoldøy brenner for at Askøy skal ha det beste turtilbudet. Innsatsen gjør at han er kåret til månedens frivillig.

– Det beste med Askøy er at du ikke trenger å dra langt for å finne gode turopplevelser. Vi har de flotteste turstier rett utenfor stuedøren vår, sier lederen for Askøy turlag.