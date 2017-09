Alt du trenger å vite om stengte veier torsdag til søndag

Askøy-biten av sykkel-VM er over og fra søndag kveld av kan man bevege seg fritt med bil over hele den vakre øyen vår.

Men for de som jobber i Bergen sentrum kan det å komme seg på jobb den kommende uken bli utfordrende.

Ifølge sykkel-VMs egne nettsider gjelder følgende fra og med mandag 18. september til og med søndag 24. september.

Løvstakktunnelen og Damsgårdstunnelen er stengt fra kl. 08.30 til 19.00. Kun åpen for buss i rute og taxi, ikke elbil eller andre.

Puddefjordsbroen er stengt fra kl. 08.30 til 19.00. Kun åpen for buss i rute, taxi, syklende og gående, ikke elbil eller andre.

E39 Nygårdstangen: Avkjørsel til sentrum og avkjørsel mot vest og Nøstet er stengt fra kl. 08.30 til 19.00. Kun åpen for buss i rute og taxi, ikke elbil eller andre.

– Det beste rådet er å la bilen stå. Er du nødt til å kjøre, må du beregne god tid, skriver arrangøren på sine nettsider.

Kollektivtrafikk

Buss og bane: De fleste linjer til og fra sentrum legges om fra og med torsdag 14. september, og mange av holdeplassene i sentrum vil ikke være i bruk. Bergen busstasjon blir det sentrale knutepunktet.

Det blir også endringer i busstraseer og holdeplasser i berørte områder utenfor sentrum. Bybanen går, men Nonneseter blir siste holdeplass for avstigning før sentrum. Første holdeplass for påstigning blir Bergen busstasjon. Oppdatert informasjon Informasjon om kollektivtilbudet under VM, finner du på Skyss sine nettsider.

Også NSB vil sette inn ekstratog mellom Voss og Bergen, spesielt er det økt kapasitet mellom Arna-Bergen. Informasjon om togtider finner du på NSB sin app eller NSB sine nettsider.

Fløibanen kjører etter normale rutetider hver dag under Sykkel-VM, utenom onsdag 20. september. Les mer på Fløibanen sine nettsider.