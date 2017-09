– Askøy-prestene må tenke seg alvorlig godt om

Sykkel-VM, Stortingsvalg og det første homofile bryllupet i en kirke på Askøy. Alt i løpet av en og samme uke.

Lørdag gifter to homofile seg i en kirke på Askøy for aller første gang. For mange er ikke en vielse mellom to homofile en stor sak, men homofili-spørsmålet har de siste par tiårene ridd en delt norsk kirke som en mare.

Som Askøyværingen har skrevet om flere ganger tidligere, benytter samtlige av Askøys sokneprester seg av reservasjonsretten og sier nei til å vie homofile. Vielsen på lørdag skjer derfor med en prest fra Fjell kirkelige fellesråd. At vi må hente inn prester utenfra kommunen for at to personer skal få gifte seg på Askøy, er i beste fall spesielt.

Prestene på Askøy er i sin fulle rett til å benytte seg av reservasjonsretten, og vi tror heller ikke noen ønsker å bli viet av noen som blir tvunget til det. Samtidig er det et tankekors at Askøys sokneprester leser Bibelen så bokstavelig at de ikke anerkjenner kjærligheten mellom to likekjønnede mennesker.

«Askøy-kirkene er åpen for alle, men er det noe som tar imot?» spør gruppeleder i SV Rafael Cobo i et leserinnlegg. Cobo tar opp nettopp det at det ikke er noen av Askøy-prestene som vil ta imot homofile par i kirkene på Askøy. Det er på høy tid at prestene nå revurderer sitt syn når det gjelder å sette begrensninger på hvordan to mennesker skal vise sin kjærlighet til hverandre. Tiden er overmoden, og vi vet at Askøy-prestenes syn og meninger ikke faller i god jord hos dagens unge og veldig mange andre i lokalsamfunnet.

Det er ingen tvil om at i noen deler av samfunnet er det fortsatt en ekskluderende holdning til homofili. Vi mener at prestene på Askøy må tenke seg alvorlig godt om, og det er på tide at prestene går i seg selv og går bort fra å støtte opp under denne holdningen.

Størst av alt er kjærligheten, og kjærligheten kjenner ingen grenser. Vi mener at Askøy-prestenes syn på homofil vielse er gammeldags og utdatert. Samtidig er vi glad for at paret som skal gifte seg på lørdag har fått en prest som respekterer valget deres om å gifte seg i kirken. Gratulerer til brudeparet.