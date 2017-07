Dette vet vi om folkelivet to måneder før sykkel-VM

– Det blir 12 kilometer med folkefest, sier en entusiastisk kommunikasjonsjef i Askøy kommune, Dag Folkestad, til lokalavisen.

Han kan fortelle at kommunen har samlet inn informasjon under fanen «Sykkel-VM» på kommunen sine nettsider hvor man kan få svar på det meste man lurer på rundt mesterskapet.

Sjøslag, Grieg og folkeritt

Der er det også detaljert informasjon om det planlagte folkelivet i løypen. Ifølge Folkestad er det mye som allerede er spikret.

Dette vet vi så langt:

Det sagnomsuste vikingslaget utenfor Florvåg fra 1194 skal dramatiseres ved Storavatnet på Florvåg. I området skal det også etableres en vikinglandsby. Askøy videregående skole skal lage hundre skjold til sjøslaget. Ti trebåter har meldt sin ankomst, men det er behov for flere statister og trebåter.

Det blir lyd og lys i Florvågtunnelen med toner fra Edvard Griegs «Dovegubbens hall»

Stor scene på Kleppestø hvor det blir underholdning både lørdag og søndag. De største navnene skal på scenen mellom dame- og herrerittet. Dette er Father of a thousand kids, Violet Hill og Hans Marius Andersen.

Fakta: Sykkel-VM 2017 Starter med lagtempo for profflag, herrer og kvinner, søndag 17. september. Lørdag 16. september er det trening for lagene på Askøy. Lagtempo starter på Ravnanger, før rytterne sykler videre mot Steinrusten, Erdal, Florvåg og Kleppestø. Etter 12 kilometer med sykling på Askøy forlater syklistene Askøy når de har kommet seg over Askøybrua. Løypen er 42,5 kilometer lang med målgang på Festplassen. Ifølge Bergen 2017 sine nettsider vil lagtempo for kvinner bli holdt mellom 12.05 og 13.55, mens lagtempo for herrer er satt opp mellom 15.35 og 17.25. På Askøy vil hele sykkel-traseen bli stengt 16. september mellom klokken 8.30 og 13.00 og søndag mellom klokken 10.00 og 19.00. Kilder: Askøy kommune og Bergen 2017

Hovedfansonene vil bli på Ravnanger, hvor VM starter, og på Kleppestø. I tillegg til dette vil det være fansoner i Florvåg og Holmedalen. Det vil bli satt opp storskjerm på både Ravnanger og Kleppestø. Ung Flimmer på Florvåg kommer også til å holde åpent. Her vil det bli satt opp TV-skjerm innendørs.

Et folkeritt vil bli holdt lørdag 16. september. Dette vil gå fra Erdal kirke til Kleppestø og er for barn fra 10 år og oppover (se egen sak)

Ved Erdal kirke blir det ulike aktiviteter, mat og drikke.

Askøy brass band, Kleppe musikklag, Amcarklubben, Mannskoret Ljom, Askøybæljen, Hanøybekken, Strusshamn musikkforening og Bergen brevduekrets er bare noen av lag og foreningene som vil være aktive. Fullstendig liste over hvor de skal stå i løypen finnes på kommunen sine nettsider.

Askøy seilforening skal stå for en regatta under Askøybrua. Det er dessuten ønske om å fylle broen med folk som har på seg bunader og andre folkedrakter. Her er det Askøy husflidlag som har ansvaret.

Planlegger stunt

Kirkeverge på Askøy, Geir Viksund, kan opplyse at det her planlegges et gøyalt stunt på Erdal.

– Alt er ikke i boks ennå, men planen er at vi i samarbeid med Rudi Soltvedt skal sette opp to gravemaskiner som skal spenne en vaier. I denne vaieren skal skal en sykkel og syklist henge. De blir dratt ned med tyngdekraften. Det blir noe lignende ziplinen som er på Herdla, sier Viksund, og legger til:

– Det er i alle fall planen, så får vi se hva vi får til. Vi har bestilt inn vaier og har allerede avtale med Rudi. Vi synes det er kjempegøy med sykkel-VM, og kan i alle fall love at det vil skje noe ved Erdal kirke.

Fagsjef for kultur og idrett i Askøy kommune, Gunnar Brynjulfsen, mener kommunen er i rute med planleggingen.

– Vi har fått gjort mye siden planleggingen startet i august i fjor. Det vi ikke har kontroll på er hva folk finner på i privat regi. Her er det noen som vil være mer kreativ enn andre, sier han.

Både Folkestad og Brynjulfsen legger til at det blir premiering til det beste innslaget langs løypen.