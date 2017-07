Sjekk status i Hjørring: Har vunnet 10–0 og tapt 0–13

Apollo-Nordsiden er klar for sekstendelsfinale i A-sluttspillet etter å ha vunnet to av tre kamper i gruppespillet. Først slo de danske Sindal 3–1, så ble Tønsberg slått 1–0, før det til slutt ble tap mot tyske Haldensleber SC i den siste kampen.

I sekstendelsfinalen, som går av stabelen torsdag ettermiddag, møter Nordsiden-juniorene Voss. Det kan vel nesten kalles lokaloppgjør?

Hetlevik til B-sluttspillet

Hetlevik sitt G17-lag spiller åttedelsfinale i B-sluttspillet torsdag ettermiddag, mot Råde. Dette gjør de etter å ha slatt på plass Viking i sekstendelsfinalen med 2–1 torsdag morgen.

I gruppespillet endte Hetlevik-guttene på 3. plass etter først å ha vunnet åpningskampen mot Tårs-Ugilt 4–0, for så å tape de to neste kampene 0–3, mot Torridal fra Norge og Barskamp fra Tyskland.

Har vunnet 10–0 og tapt 0–13

Ask sitt jenter 17-lag er også å finne i Hjørring. Etter to seirer, én uavgjort og ett tap, ligger det meste til rette for at jentene etter hvert blir klar for A-sluttspillet.

I skrivende stund gjenstår det fortsatt noen kamper i gruppespillet, mellom andre lag, og dermed er det foreløpig ikke 100 prosent avklart hvor veien går videre for Ask, som har møtt Oppdal (1–0-seier), Toten (1–1), indiske Amma (10–0-seier) og hjemmefavoritt Fortuna Hjørring 0–13-tap) i de innledende kampene.