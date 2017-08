Så mange har meldt seg på

– Tradisjonen tro vil det nok komme en god del påmeldinger dess nærmere vi kommer arrangementet, sier Askøy på langs-leder Tord Eirik Solberg.

Her kan du melde deg på Askøy på langs 2017!

– Tiden vil vise

Siste helgen i august går Askøy på langs av stabelen for fjerde året på rad. I skrivende stund, tirsdag 8. august, har 279 sprekinger meldt seg på den nesten 40 kilometer lange styrkeprøven.

I fjor var deltakertallet 473. Året før var det oppe i hele 564. Solberg er likevel ikke bekymret.

– Det er selvsagt kun tiden som vil vise hvor mange som blir med, men vi har et klart mål om at minst like mange vil gå i år som i fjor, sier løpslederen.

Christine Fagerbakke

Forbedret løypeforhold

Han minner om at løypen er blitt vesentlig utbedret i løpet av det siste året.

– Dugnadsgjengen med Jan Arve Solli i spissen har gjort en formidabel innsats, og spesielt opp mot Kolbeinsvarden har det skjedd store forbedringer. Og bak brannstasjonen på Haugland er det lagt 4–500 meter med grus, forteller Solberg.

Han er usikker på om fjorårsvinner Thorbjørn Ludvigsen, selveste Stoltzekongen, blir å finne på Askøy siste helgen i august.

– Jeg har ikke hørt noe, men det hadde vært kjekt om han meldte seg på. Det spørs vel hvordan det passer med opplegget hans, sier Solberg.

