Rykket ut etter melding om røyk fra bolig i Marikoven

Det var klokken 12.22 at 110-sentralen kunne melde på Twitter at det var mistenkelig røyk fra en kjeller i Søre Marikoven.

To minutter senere utdypet politiet i Hordaland ytterligere på Twitter:

«Meldt om røyk fra kjeller i enebolig. Ukjent hva det dreier seg om. Alle er ute av boligen. Nødetater er på vei»

Sendte inn røykdykker

Vaktkommandør ved 110-sentralen, Ronald Drotningsvik, forteller til Askøyværingen klokken 12.25 at han foreløpig vet lite.

– Vi har fått en telefon via et privat vaktsselskap. Politi, ambulanse og brannvesen er på vei til stedet, sier han.

Klokken 12.35 kommer politiet med flere opplysninger:

«Nødetatene er på stedet. Ser ikke røyk. Brannvesenet sender inn røykdykker for sjekk. Vaskemaskin som er årsak til at det luktet svidd.»

Ronald Drotningsvik opplyser klokken 12.45 at man har kontroll på situasjonen.

– Det var litt røyk fra kjelleren i huset når brannvesenet kom frem. Årsaken er at det har vært varmgang i en vaskemaskin. Vi sendte inn to røykdykkere, de kunne melde at det ikke var flammer, men røyk. Det er kontroll på situasjonen, sier han.