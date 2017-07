Skal du på ferie i Europa med barn som ikke kan vaksineres?

Normalt vaksineres nordmenn mot meslinger gjennom MMR-vaksinen, som tilbys alle barn ved 15-månedersalder og en dose ved 11-årsalderen.

Men skal du til et land med lav vaksinasjonsdekning og høy risiko for meslingsutbrudd, kan du få fremskyndet vaksine av barn mellom ni og 15 måneder. Vaksinen må imidlertid taes to til tre uker før utreise.

Fakta: Meslinger Meslinger er en av de mest smittsomme sykdommer vi kjenner og forårsakes av morbillivirus (meslingevirus). Sykdommen gir katarralske symptomer og utslett. Hjernebetennelse er en sjelden, men alvorlig komplikasjon. Les mer om meslinger hos Folkehelseinstituttet.

Codan forsikring er et av forsikringsselskapene som tilbyr å dekke avbestillingsforsikring ved meslingutbrudd i Europa for familier med barn under ni måneder, som velger å avbestille på grunn av frykt for meslingutbrudd.

– Vi oppfordrer alle til å sjekke med sitt forsikringsselskap hvilke dekninger som gjelder. Vi har besluttet å dekke avbestilling av ferie bestilt før 01.05.2017 for familier med barn under ni måneder, og til europeiske land Folkehelseinstituttet advarer å reise til (se faktaboks). Dekningen gjelder for avreiseperioden ut september 2017, og kun for sikredes egen familie, sier skadesjef Henrik Næss i Codan Forsikring i en pressemelding til NTB.

Fakta: Europeiske land med høy risiko Belgia Bosnia Herzegovina Frankrike Georgia Tyskland Italia Kasakhstan Kirgistan Polen Romania Serbia Sveits Tyrkia Ukraina Kilde: Folkehelseinstituttet

Hvorvidt forsikringen også omfatter familier med personer som av ulike grunner ikke kan vaksinere seg, sier pressemeldingen ingenting om