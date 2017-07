Politiet: – Pass på båten din!

– Det har vært en del tyverier langs kysten fra naust i vårt distrikt i det siste. Selv om det foreløpig ikke har vært noen tilfeller på Askøy vil vi advare båteiere om å sikre seg best mulig, sier politioverbetjent Kjell-Bjørn Heggøy ved Askøy lensmannskontor.

– Disse kjenningene våre liker seg godt på sjøen de også, legger han til.

Høysesong for båttyver

Heggøy sier det nå er høysesong for tyveri av både båter og båtutstyr, og kommer med en klar oppfordring til båteiere.

– Det er bare å oppfordre folk om å sikre båtene sine og utstyret sitt. Det gjelder å ta med seg seg fiskestenger, bensintanker og lignende løse gjenstander for å sikre at dette ikke er lett tilgjengelig for tyver, sier Heggøy.

– Ofte er det enkle tiltak som skal til for å forhindre båttyveri og tyveri av utstyr. Det er dessverre sesong for dette nå, legger Heggøy til.