– Vi skal aldri glemme

– Vi skal vise at verdiene vi setter høyt i vårt samfunn ikke kan slukkes, sa Andreas Bondehagen Jacobsen, leder for Askøy AUF i sin tale.

– Selv om det på nasjonalt plan er vedtatt at 22. juli-markeringene skal tones ned, er det viktig å ha en liten markering for å minnes dem som omkom, enten de tilfeldigvis var i regjeringskvartalet eller var politisk engasjert på Utøya, forteller AUF-lederen videre.

Tydelig rørt

19-åringen holdt sin andre minnetale under lørdagens markering ved Vatnavatnet på Kleppestø. Også i år med klump i halsen.

– Det er sterkt å holde en slik tale, men det er også en utrolig viktig tale. Det vanskeligste er å skrive den, for ordene har stor betydning i slike sammenhenger, forklarer han.

Karoline Forselius

Symbolske benker

Et tyvetalls personer deltok på den intime og stemningsfulle lille markeringen lørdag. Den ble avsluttet med sang av Elise Marie Angeltveit, som sang to vers fra Nordahl Griegs «Til Ungdommen». Også Jacobsen hadde med ord fra den politisk engasjerte bergensdikteren i sin tale.

– Nordahl Grieg sa: «Vi er så få her i landet; hver falden er en bror og ven». Spesielt sant er dette for øyen vår, hvor to av våre askøyværinger, Silje og Kevin, ble tatt fra sine venner og familier.

På minnesplassen ved Vatnavatnet er de to benkene blitt symbol for Silje Stamneshagen og Kevin Daae Berland.

– Vatnavatnet er stedet hvor vi kan minnes tragediene 22. juli. Det er blitt plassen hvor vi kan samles for å gråte, for å minnes, for å gi hverandre styrke og tro på fremtiden, og hjelpe oss til å ta vare på våre verdier, sa ordfører Terje Mathiassen (Ap).

Karoline Forselius

– Aldri mer!

I talen la ordføreren vekt på at det er viktig å fortsette å tenke på de som ble tatt fra oss, og de som kom hjem igjen fra Utøya.

– Fra Askøy dro fem ungdommer, kun tre kom tilbake. Jeg håper inderlig at alle berørte etter angrepet føler at dere har blitt ivaretatt og fått den hjelpen dere har bruk for, fortsatte Mathiassen.

Begge talerne fokuserte også på verdiene som ble angrepet 22. juli 2011.

– Vi må fortsette å arbeide for det som Silje og Kevin trodde på. Vi må vise at ingen skal få rokke ved våre grunnleggende verdier, som demokrati, åpenhet, solidaritet og respekt for hverandre. Vi må sammen si og arbeide for «aldri mer!», avsluttet ordføreren før han la ned en krans til minne om Silje Stamneshagen, Kevin Daae Berland og alle de andre som mistet livet 22. juli 2011.