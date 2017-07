To fulle menn prøvde å starte moped – ble kjørt hjem av politiet

– De burde være glad mopeden ikke startet, forteller politioverbetjent Kjell-Bjørn Heggøy ved Askøy lensmannskontor.

For om mopeden hadde startet og mennene av årgangene 1967 og 1984 hadde kjørt av gårde, kunne de ventet seg mye større problemer.

Det var tirsdag klokken 23.58 at politiet oppdaget de to berusede mennene som forsøkte å få start på en moped på Shellstasjonen på Kleppestø.

Kjørt hjem

Politiet kunne ikke se at mennene foretok seg noe ulovlig. Så i stedet for å anmelde forholdet, kjørte politiet dem like så godt hjem.

Men mopeden derimot hadde ikke blitt omregistrert etter bytte av eier, og ble avskiltet på stedet.