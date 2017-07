Er det din kattunge Linda har funnet?

Tirsdag 18. juli kom Linda Paulsen Andersen over en kattunge som trasket rundt på en parkeringsplass i Tveitevågen for andre gang på to dager. Den skal ha sett sulten ut og Paulsen Andersen mener den må ha vært ute hele tiden.

– Jeg hadde ikke hjerte til å la den gå ute alene så jeg tok den inn, men det var egentlig på et veldig dårlig tidspunkt for på fredag reiser jeg på ferie, forteller Paulsen Andersen.

Privat

Privat

Ta kontakt

Katten bærer et halsbånd med et nummer, men det er for utydelig til at det kan leses. Paulsen Andersen har likevel prøvd å søke opp flere av de sannsynlige alternativene, men ingen virker å stemme.

– Jeg kjenner til de fleste i området og jeg vet at det er ingen som har katt. Men vi har likevel prøvd å henge opp lapper uten at noen har meldt seg så langt.

Nå håper Paulsen Andersen at eieren kan ta kontakt med henne før hun reiser på ferie. Hun har selv en katt og en hund fra før som datteren skal ta seg av mens hun er ute å reiser, men hun vil helst ikke måtte ta seg av enda en liten en.

Om det er din katt eller om du tror du vet hvem sin katt det kan være ønsker Paulsen Andersen at du melder fra til henne på e-post: linda_paulsen@live.com.