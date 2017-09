Der brevduenes og syklistenes historier møtes

For to hundre år siden begynte det å vokse fram en idrett basert på denne fuglen som hadde så god stedsans. Brevduene hadde i årtusener blitt brukt til å frakte beskjeder fra ett sted til ett annet fordi den alltid ville finne veien hjem.

Det var arbeiderklassen i Belgia som utnyttet denne egenskapen og begynte med kappløp med brevduer. De startet en idrett der det handler om å avle frem de beste duene til å finne frem og fly raskt.

Det var også belgierne de som avlet frem den mest berømte av dem alle, brevduen «Oude Merckx», oppkalt etter han som regnes som den beste syklisten gjennom tidene, Eddy Merckx.

Under sykkel-VM bringer brevduekretsen tilbake denne historien når de skal slippe ut 400 brevduer i det startskuddet for sykkel-VM går. Kanskje vil en framtidig brevdue få navn etter en norsk syklist om det vinnes et ritt under VM.

Lang historie

Opp gjennom historien har brevduer blitt brukt av mange imperier til levering av beskjeder. Brevduer ble blant annet brukt av grekerne til å informere om hvem som hadde vunnet de olympiske lekene for nærmere 3000 år siden.

I senere tider er brevduene blitt brukt til det samme som av nyhetsbyrået Reuters som i 1860 hadde 45 brevduer for å rapportere om nyheter.

Siden den gang har brevduesporten vokst, mens bruken av brevduer til det navnet skulle tilsi har avtatt da internett og telefonen er raskere, selv om brevduen kan holde høy snitthastighet over lang tid.

Merckx og Merckx

Brevduesport handler i stor grad om å avle frem en god stamme. Og historiens mest kjente stamme er den til brødrene Janssen fra Arendonk i Belgia som avlet frem den ovennevnte duen Merckx som ble født i 1967.

Brevduen Merckx var uovertruffen i konkurranse på 70-tallet, men enda bedre til avl. Dens etterkommere vant løp etter løp og ligner dermed svært på sin Belgiske navnebror of landsmann, Eddy Merckx.

Syklisten Merckx som var profesjonell mellom 1961 og 1978 regnes av mange som den beste syklisten gjennom tidene med sine i alt 525 seire.

Den største idretten i Belgia sammen med fotball er sykling, samtidig som hvert syvende hjem har duer. Dermed er det kanskje ikke så rart at den overlegne brevduen ble oppkalt etter personen som mange kaller «Sykkelguden».

Entusiasten på Kleppestø

Stein Thorsen har drevet med brevduer siden han var guttunge og den dag i dag kan han se tilbake på deltagelse og gode plasseringer i mesterskap verden rundt.

I hjemmet sitt på Kleppestø har han over hundre brevduer som er avlet frem gjennom flere titalls generasjoner.

– Når en av duene mine gjør det veldig bra, setter jeg den over i avlsavdelingen og bruker den til å avle frem den neste generasjonen brevduer, forteller Thorsen.

– Dette skaper en naturlig utvelgelse der kun de beste får føre sine gener videre.

Dette er en hobby han deler med hundretusener på verdensbasis. I Norge er sporten mye mindre, men fortsatt finner man mange entusiaster, spesielt i bergensområdet.

For de store anledninger

Sammen skal de i kretsen stå klar på Ravnanger søndag 17. september for å slippe ut i alt 400 brevduer i det sykkel-VM starter, akkurat som det er gjort i mange store anledninger før.

– Det har vært vanlig opp gjennom tidene at brevduer slippes ut ved åpningen av store arrangementer. Det er derfor vi skal gjøre dette når startskuddet går på Ravnanger, forteller Thorsen.

Da vil du se dem sirkle rundt og rundt på himmelen i noen minutter, før flokken får orientert seg og ut fra sine indre instinkter skjønner hvor de skal fly for å finne veien hjem, akkurat som hundrevis av generasjoner før dem har gjort.