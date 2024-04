Mange i fotballmiljøet har etterlyst mer lokalfotball i avisen, og denne sesongen vil Askøyværingen teste ut en ny måte å dekke fotballen på.

I samarbeid med NTB skal vi publisere automatiserte kampreferater både fra senior- og aldersbestemt nivå.

Satsingen er allerede lansert på våre nettsider, og hele fotballsesongen kan du få kampreferater på av-avis.no. Store deler av tiden vil du også finne en boks på fronten av nettsiden som viser resultatet av de siste kampene. Her kan du også trykke deg videre.

Det ble god stemning etter cupkampen mellom Askøy og Sotra torsdag. Foto: Ole-Martin Skår

Dekningen vil omfatte lag fra og med første året med ungdomsfotball (13 år) til og med seniornivå. Askøyværingen har skaffet en oversikt over alle lokale lag som stiller med lag i seriespillet i de aktuelle årsklassene, og vår tjeneste kommer til å publisere kampreferater fra samtlige kamper.

For å få en så god tjeneste som mulig er vi glad for all hjelp vi kan få fra klubbene. Send oss gjerne lagbilder til redaksjonen@av-avis.no.

Vi mottar gjerne bilder etter kamper også. Dersom dere for tar et jubelbilde av laget eller enkeltspillere etter en seier kan dere benytte samme e-postadresse.

Med ønske om en god fotballsesong!