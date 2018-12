Her er de mest leste sportssakene i 2018

For andre året på rad ble det en delt seier i Askøy på langs da Klas Færøvik og Jørgen Møklebust Austvik bestemte seg for å løpe over målstreken sammen. De to kjente ikke til hverandre fra før av, men ble venner gjennom de rundt 40 kilometerne fra Kleppestø til Herdla.

2018 ble også året der Maiken Steffensen tok sin første internasjonale seier. Den saken er også inne blant de ti mest leste sportssakene dette året. Det samme er nyheten om Kristoffer Larsens retur til Norge på starten av året.

