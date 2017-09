Blir dette Askøys raskeste på Stolzekleiven opp?

Motbakkeløpet har i en årrekke samlet tusenvis av bergensere, mens også folk fra distriktet rundt. Et kjapt søk på Askøy på resultatlisten så ser vi at flere har registrert seg som løpere fra lag og organisasjoner på Askøy, dermed kan vi nok konkludere med at det i hvert fall er flere titalls fra Askøy som deltar også.

Triatleten Casper Stornes er blant de som i hvert fall skal være med. I 2015 ble han nummer fem sammenlagt med rekordsterke 8.34.

– Har sesongpause nå så har ikke trent så veldig mye i forkant av Stoltzen, men målet er såklart å slå rekorden min opp der, innrømmer han.

I god form

Rekorden totalt er det Torbjørn Ludvigsen som har med utrolige 7.58. Og skal man ligge i toppen må man være nede på 8-tallet opp. Stornes tror det er mulig å slå hans egen rekord.

– Jeg tror det kan være mulig etter at jeg har vært i ganske god form før sesongpausen som starter nå forrige helg. Så det blir spennende å se, påpeker han.

Her kan du se direkte hvordan folk gjør det i løpet.