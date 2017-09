Kristin fra Erdal startet aksjonen som har tatt fullstendig av

Sykkel-VM var en dundrende suksess, i alle fall hvis man skal måle ut fra engasjement fra omgivelsene.

Folkefesten startet på Ravanger søndag 17. september og fortsatte helt frem til det store høydepunktet under fellesstarten for menn søndag i forrige uke.

Så mye som 100.000 mennesker skal ha vært inne i Bergen sentrum søndag for å få med seg sykkelrittet, den største oppslutningen som har vært rundt et idrettsarrangement i Bergen noensinne.

Millionbeløp allerede

Mandag ble det kjent at sykkel-VM kommer til å gå med underskudd, noe som vekket Kristin Solhaug sitt engasjement da hun leste nyheten i Bergens Tidende sin papirutgave ved lunsjtider mandag.

– Sykkel-VM ble fantastisk bra og da tenkte jeg at alle har råd til en 50-lapp som takk for festen. Det er nok mange som hadde tenkt tanken til å komme med en slik oppfordring, men jeg gjorde noe med det, sier hun til AV.

Jeg tenkte at det var en del som ville bidra, men jeg ante jo ikke at det ville bli så stort engasjement. Det er kjempeflott, helt tipp topp.

Da Bergens Tidende skrev om Kristin sin oppfordring mandag kveld uttalte sykkelpresident Harald Tiedemann Hansen at han synes forslaget var overveldende og lovet å opprette en Vipps-konto.

Responsen har vært helt enorm. Nyheten om kronerullingen har nærmest spredd seg i alle store medier og tirsdag klokken 14 hadde 5000 personer overført penger. Disse hadde bidratt med mer enn en million kroner.

Solhaug som bor på Erdal stilte selv som trafikkvakt under VMs åpningsdag da lagtempoen ble arrangert på Askøy. Siden den gang har hun fått med seg flere av rittene under VM på nært hold.

– Jeg jobber på Platou sport i Bergen sentrum, så de har rent forbi her en hel uke, forklarer hun.

– Hva tenker du om responsen etter oppfordringen du kom med?

– Jeg tenkte at det var en del som ville bidra, men jeg ante jo ikke at det ville bli så stort engasjement. Det er kjempeflott, helt tipp topp. Cykleforbundet litt påfyll etter et slikt arrangement og det kan vi bidra med når vi er varm i toppen, svarer hun.

Rørt sykkelpresident

Sykkelpresident Tiedemann Hansen forteller til TV 2 sporten tirsdag at han er rørt over folks bidrag til sykkel-VM.

– Det er selvfølgelig helt utrolig. Vi er bare såre takknemlig for at folk vil være med å bidra.

Han forteller til kanalen at han ikke ser på det som pinlig at folket nå må moblisere.

– Vi ser det ikke slik. Når mange av de som har vært tilskuere føler at de har hatt en så god opplevelse at de vil være med å bidra, synes vi bare at det er kjempeflott. At folk er så takknemlige er helt fantastisk, og det er overveldende at publikum sier det.