Eikings store dag: Minutt for minutt

Her får du siste nytt om fellesstarten i sykkel-VM – vi følger vår egen Odd Christian Eiking ekstra tett og kommer til å oppdatere med jevne mellomrom.

De nyeste hendelsene og sakene finner du øverst i artikkelen.

Send oss gjerne tips om du er publikum langs VM-løypen! Ring 56 15 28 00 eller send oss en e-post!

09:30: Vår journalist Magnus Buseth Danielsen er på plass i Rong i Øygarden. Her går starten for det store høydepunktet i årets sykkel-VM, fellesstarten for menn. Mange store stjerner er på plass. Verdensmester Peter Sagan er den kanskje største stjernen,men det stilles også store forventinger til Norges to kapteiner, Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff.