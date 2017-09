Eikings og Norges store dag i sykkel-VM: Eiking kåret til rittets mest aktive rytter

Her får du siste nytt om fellesstarten i sykkel-VM – vi følger vår egen Odd Christian Eiking ekstra tett og kommer til å oppdatere med jevne mellomrom.

De nyeste hendelsene og sakene finner du øverst i artikkelen.

Send oss gjerne tips om du er publikum langs VM-løypen! Ring 56 15 28 00 eller send oss en e-post!

17.45: – Dette var et fantastisk løp av Eiking, jeg er meget imponert, forteller Hans Falk, sportssjef i Norges Cykleforbund til Askøyværingen i målområdet.

17.31: Eiking har blitt kåret til rittets mest aktive rytter og mottar dermed Laksetrøya.

17.22: Eiking satt lenge fremme i et brudd, men ble tatt igjen på siste runde. Han endte til slutt på en 57. plass melder TV2.

17.06: - Jeg hadde mer enn gåsehud. Det var helt ubeskrivelig å sitte foran så lenge på hjemmebane, sier Eiking til TV2 etter målgang.

16.42: Alexander Kristoff blir slått av Sagan med et tredjedels sykkelhjul. Dermed ble det med sølvet til Norge. - Jeg er irritert på meg selv, sier Kristoff til TV2 etter målgang.

16.38: Sagan slår Kristoff på målstreken.

Magnus Buseth Danielsen

16.37: Kristoff i gullkampen!

16.32: I det de passerer Stadsporten ligger en franskmann og en italiener i tet. Ikke langt bak er det en større gruppe der blant annet Kristoff sitter som eneste nordmann.

16.25: Det rykkes i siste tur opp Laksebakken, Edvald Boasson Hagen og de andre norske klarer dessverre ikke å henge med.

16.10: Odd Christian Eiking og de andre utbryterne er nå kjørt inn av hovedfeltet. Imponerende kjøring av Eiking!

15.50: Med 30 kilometer igjen er Odd Christian Eiking først i tetgruppen.

15.45: Odd Christian Eiking får mye skryt på TV 2 etter å ha vært en del av utbrytergruppen i rundt 40 minutter nå. - Et utrolig talent, sier Johan Kaggestad på TV 2 sin direktesending. - En av våre er med å prege løpet. Eiking fra Askøy, en mann som kan svømme hjem til Kleppestø, sier Christian Paasche.

15.35: Det er en god del syklister som brutt rittet. Kristoffer Skjerping fra Sotra er en av disse.

15.30: Hovedfeltet ser ut til å ha god kontroll på utbrytergruppen. Eiking & Co er for øyeblikket 30 sekunder foran i det de kjører opp Laksebakken. Bare 47 kilometer igjen.

15.15: Odd Christian Eiking har kommet seg opp til tetgruppen som er 45 sekunder foran hovedfeltet. - Dette er så bra av Eiking. Strålende kjøring av Eiking, sier TV 2-kommentator Christian Paasche.

Tetgruppen: Eiking (NOR), Wellens (BEL), De La Cruz (ESP), Pantano (COL), De Marchi (ITA), Haig (AUS), Haller (AUT) og Boom (NED).

15.05: Etter målgang satser vi på å få en prat med Odd Christian Eiking i mixed zone. Eiking og det norske laget har så langt kjørt kontrollert og samlet. Nå har rytterne kjørt 200 kilometer. - Dette er ikke akkurat en vanlig søndagstur, sier TV 2-kommentator Johan Kaggestad.

Jan Erik Storebø

Jan Erik Storebø

Jan Erik Storebø

15.00: Det er nå kun fire runder igjen av rundløypen. Vi har nettopp gått gjennom Bergen sentrum på vei til pressesenteret. Det yrer av folkeliv overalt. Tusenvis har stilt seg opp ved storskjermen like ved Festplassen. Vi har også vært i kontakt med Magnus Buseth Danielsen som har vært på plass i Laksebakken en god time. - Det er masse folk. Jeg står cirka midt i bakken. Det har vært veldig god stemning. Akkurat her hvor jeg står er det mange som snakker om at de vil inn til sentrum for å få med seg avslutninger der, opplyser han.

Magnus Buseth Danielsen

13.05: Ifølge TV 2 har timannsbruddet passert ved Festplassen. 4 av 12 runder er gjennomført. De fortsetter gjennom tunnelen og setter i gang med den femte runden. Utbrytergruppen er omkring fire og et halvt minutt foran hovedfeltet. Nordmennene, deriblant Odd Christian Eiking, ligger godt plassert i hovefeltet.

12.30: Vår journalist Magnus Buseth Danielsen kan rapportere at han er kommet seg tilbake til Bergen etter å ha vært i Øygarden i morgentimene. Han kommer snart til å være på plass i Laksebakken for å rapportere om stemningen derfra.

Jan Erik Storebø

Jan Erik Storebø

12.10: Det er allerede stor pågang av Askøyværinger som vil til byn for å ta del i folkefesten. For øyeblikket er det smekkfullt på parkeringsplassen ved Kleppestø kai, store deler av Kleppestø sentrum er også i ferd med å fylles opp av biler. Askøyværingen var nettopp nede på kaien og fikk se svært lange køer til båten. Faktisk strakk køen seg langt ned mot bussterminalen, noe som må sies å være svært uvanlig. Les mer om båttilbudet her. Det er også verdt å merke seg at buss er en mulighet.

12.00: Feltet er for lengst i gang med å ta fatt på rundløypen som ender på Festplassen i Bergen sentrum. En av de store spenningsmomentene utover dagen blir hvordan syklistene takler stigningen i Laksebakken.

11.00: Hovedfeltet er nå kommet seg over Sotrabroen. En utbrytergruppe leder med 10 minutter. Ingen av de norske er med der.

10.55: Statsminister Erna Solberg var også på plass før dagens VM-start i Øygarden. Her hilser hun på publikum.

Magnus Buseth Danielsen

10.40: Regjerende verdensmester Peter Sagan er en av de store favorittene. Sunweb-stjernen Michael Mathews, belgieren Greg Van Avermat og Edvald Boasson Hagen er også forventet til å kjempe om den gjeve verdensmestertittelen.

Magnus Buseth Danielsen

10.30: Lurer du på hvordan Odd Christian Eikings ti år lange sykkelreise har vært frem til dagens VM-start? Les mer her

Magnus Buseth Danielsen

Magnus Buseth Danielsen

10.25: Distansen for dagens ritt er på hele 267,5 kilometer. Etter passering Sotrabroen fortsetter turen mot rundløypen rundt Bergen sentrum. Her skal syklistene gjennom en rundløype hele 12 ganger. Forventet målgang er rundt 16.45.

10.10: Magnus Buseth Danielsen fikk også en prat med Alexander Kristoff før start. Av de norske hjelperytterne har han spesielt tro på at Odd Christian Eiking og Vegard Stake Laengen kan bli med langt og kanskje helt inn.

Magnus Buseth Danielsen

10.05: Starten er gått i Øygarden. Det er et fantastisk folkeliv.

Magnus Buseth Danielsen

09.45: Landslagssjef Stig Kristiansen uttaler til AV før start at det er Alexander Kristoff og Edvald Boasson Hagen som er de norske kapteinene og at de syv resterende syklistene er hjelperyttere. Han utelukker dermed en fri rolle til Eiking. Kristiansen kan for øvrig opplyse om en hyggelig gest overfor Sotraværingen Kristoffer Skjerping som vil få sykle først av de norske når feltet passerer hans hjem.

Magnus Buseth Danielsen

Magnus Buseth Danielsen

09:40: Vi har snakket med Odd Christian Eiking i Øygarden. Han forteller før start at hans viktigste oppgave blir å hjelpe Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff til seier. – Vi har vært gjennom mange scenarioer. Vi er forberedt på det meste, men de skal hjelpes, sier Eiking til AV.

– Så du går sannsynligvis ikke i brudd?

– Hvis det er noe farlig som skjer kan det bli aktuelt at jeg blir med der, svarer han.

– Har du sovet godt?

– Ja, jeg har sovet veldig godt. Dette blir en kjempebra dag.

09:30: Vår journalist Magnus Buseth Danielsen er på plass i Rong i Øygarden. Her går starten for det store høydepunktet i årets sykkel-VM, fellesstarten for menn. Mange store stjerner er på plass. Verdensmester Peter Sagan er den kanskje største stjernen,men det stilles også store forventinger til Norges to kapteiner, Edvald Boasson Hagen og Alexander Kristoff.