Regnskurene har gjort banen fuktig, men akkurat nå er det oppholdsvær på Ravnanger. Her er alt klart for en treningsøkt på det nystartede fotballakademiet til Vestsiden-Askøy.

– Det er veldig greit med trening rett etter skolen, for da kan vi gjøre andre ting på kveldstid, sier Naomi Veivåg Monsen fra Kollevåg.

Sammen med lagvenninnene Julie Methi Aasen fra Davanger og Nelli Martinussen og Mathea Breivik Andersen fra Tveit, er Naomi i full gang med dagens treningsøkt.

Julie Methi Aasen, Nelli Martinussen, Mathea Breivik Andersen og Naomi Veivåg Monsen i aksjon på treningsfeltet. Foto: Tom-Stian Karlsen

Rundt oss trener både jenter 15 og gutter 16 på banen. Totalt deltar rundt 50 ungdommer på dagens økt på fotballakademiet.

– Blir bedre spillere

– Dette er et veldig godt tilbud til alle som ønsker ekstra trening. Det gjør også at vi blir bedre fotballspillere, sier Julie Methi Aasen, og får samstemte nikk fra resten av gjengen.

– Trenerne er også veldig snille og tålmodige, men det er viktig at vi følger med under treningene, sier Naomi Veivåg Monsen.

Fra venstre: Julie Methi Aasen (14), Nelli Martinussen (15), Mathea Breivik Andersen (14), og Naomi Veivåg Monsen (15). Foto: Tom-Stian Karlsen

– Et tilbud til alle

John Jonasdal er trener for jenter 15 og leder for akademiet. Han forteller at alle spillere i Vestsiden som er i ungdomsskolealder får tilbud om å delta på akademiet. Totalt gjennomføres det ni treningsøkter i uken, både morgen og ettermiddag.

– Alle lag i Vestsiden som er i ungdomsskolealder får tilbud om to økter i uken med akademiet og to økter på kveldstid i uken med lagstrener. Da har de tilbud om fire økter i uken, uten å bruke hver kveld på fotball, sier Jonasdal.

Han forteller at akademitrenerne skal ha en kompetanse som ikke alle lagstrenere og foreldretrenere har.

– Det vil gi spillerne høyere kvalitet i treningshverdagen og over tid generere bedre fotballspillere, sier Jonasdal.

John Jonasdal er leder og trener for Vestsiden-Askøy sitt fotballakademi. Foto: Tom-Stian Karlsen

Akademiet hadde oppstart i starten av januar og har pågått siden.

– Det er et pilotprosjekt som vi må forme litt underveis. Vestsiden vil ikke utelate noen på grunn av økonomi og har ikke økt kontingent som følge av akademiet, sier Jonasdal

– Det koster naturligvis å leie inn trenere og stille med mat i klubbhuset etter skoletid, men her har Sparebanken Vest hjulpet oss mye, legger han til.

Vestsiden-Askøy fotballakademi Vis mer ↓ Akademiet til Vestsiden-Askøy legger til rette for at unge fotballspillere skal oppleve mestring og få gode utfordringer, samt skape et miljø hvor spillerne trives og gleder seg til trening.

Treningene foregår hver ukedag for alle ungdomsskoleelever. Totalt gjennomføres det ni økter i uken, både morgen og ettermiddag på Ravnanger kunstgress.

Ferdighetsutvikling som pasning, skudd og mottak står sentralt på treningene, i tillegg jobbes det mye med taktikk for de eldste spillerne.

Deltakerne får servert mat når de kommer fra skolen slik at de er klar for treningsøkt. Kilde: Vestsiden-Askøy

Innleid fra Brann

På andre halvdel av banen trener Jonas Sletten gutter 16-laget. Han er ansatt i Brann, men er innleid av Vestsiden til å lede akademiøkter gjennom uken.

– I dag morges ledet jeg økten for gutter 14, og nå er det gutter 16. Det blir mange timer her, men det er bare kjekt når det er så stort interesse for å delta. Vi har mye fokus på samhold og gøy på treningene, sier Sletten.

Jonas Sletten er trener for blant annet gutter 16 på Vestsiden sitt fotballakademi. Foto: Tom-Stian Karlsen

Daglig leder i klubben, Tommy Ruud, sier fotballakademiet stammer fra en diskusjon om klubbens verdier og hvordan de kunne ta nye steg som klubb, i tillegg til å forebygge utenforskap og frafall i jentefotballen.

– Man må se på tiden vi lever i, hvordan kan vi legge til rette for en bedre hverdag? Derfor har vi tatt grepet med å legge øktene til før og rett etter skoletid. Flere jenter vil gjerne bruke tiden på andre ting på kvelden, sier han.

De ser også på hvordan fotballen også skal spille sammen med skolehverdagen.

– Noen er med på altfor mye, de blir slitne og prioriterer bort skole. Det er ikke det vi ønsker, sier han.

I bunn og grunn handler prosjektet om å jobbe mot utenforskap, ifølge Ruud.

– Vi ser at det ofte er store kostnader knyttet til slike akademier. Vi satser på at det skal være kostnadsfritt, sier han.

De har foreløpig fått støtte fra Sparebanken Vest, og håper å få med flere bidragsytere. Akademiet er frivillig for klubben sine lag.

– Vi har gjort det slik at hvis man har et årskull som er frempå, så kjører vi på, sier han.