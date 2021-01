Da bassengene stengte, løp Hanne (16) som vinden

Nå er svømmeren blant norges raskeste løpere.

2020 var et år med lite konkurranser for svømmerne. For noen har det likevel kommet noe godt ut av situasjonen.

Etter at bassengene ble stengt i mars startet landslagssvømmer Hanne Stamnesfet Næss, som har sterke røtter til Askøy, med løpetrening i Ask friidrett. Oppfordringen kom fra svømmetreneren hennes.