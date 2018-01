Eiking høyaktuell for Tour de France

Mandag ettermiddag ble det klart at Odd Christian Eikings nye lag, Wanty-Groupe Gobert, får ett av fire «wild card» til Tour de France 2018.

Dermed er det store muligheter for at 23-åringen fra Kleppestø blir å se på startstreken i Vendée 7. juli.

Det var sykkelnettstedet procycling.no som først meldte at EIkings lag var blitt invitert til Tour de France.

Til TV 2 sier Eiking at han føler seg trygg på at han får plass på Wantys TdF-lag, men han presiserer også at det er en jobb som skal gjøres.

– Man kan selvsagt aldri være helt sikker. Sykler jeg elendig de neste månedene, er jeg ikke med, sier Eiking.

– Nå gjelder det å holde tunga beint i munnen og ha fokus på det jeg skal, legger han til.

Eiking er for tiden på treningsleir i spanske Benidorm.