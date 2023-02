De er unge, talentfulle og full av pågangsmot. Drømmen er A-laget

Målet til Julian Træet, Mathias Sivertsen og Mathias Klausen er å spille for A-laget til Brann.

Kristoffer Larsen og Markus Olsen Pettersen. Listen er ikke akkurat lang over askøyværinger som har spilt for Branns førstelag de seneste årene.

Men på Nymarksbanen, kun et steinkast fra Brann Stadion er det mange askøyværinger i aksjon. Tre av dem trener fast med Brann 2, og noen er med på G16- og G14-lag.

Felles for alle er at de er unge og fremadstormende, og at de har en ambisjon om å slå gjennom på klubbens A-lag.