Rune (13) skal spille på Brann

Brann henter nå sin andre spiller fra Askøys 2007-lag.

Rune Kjeilen Jakobsen får prøve seg i Brann fra neste sesong. Foto: Privat

– Vi har i flere år vært klar over at dette er en gyllen årgang med AFK-spillere. Det er mange flinke fotballspillere, det er god trenerkultur i gruppen og et entusiastisk trenerteam, sier han.