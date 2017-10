Sjekk den fangsten!

Det var sent lørdag kveld at Klavins fikk drømmefangsten da han fisket fra land i Øygarden.

– Jeg hadde et håp at dette kunne være en fisk på over 20 kilo, og da jeg så den komme sigende mot meg, skjønte jeg straks at denne var på riktig side. Det var en herlig følelse da den endelig lå i håven, sier Klavins til Hooked.no som først omtalte saken.

– Fantastisk følelse

Ifølge nettstedet har Klavins fisket målrettet etter havål de fire siste årene. Han har tidligere fanget en havål på 19,8 kilo, men lørdagens fangst har han aldri vært i nærheten av.

– Målebåndet viste to meter blank, og vekten stoppet på 25,65 kilo. Da ble jeg litt paff. Jeg følte meg nokså sikker på at jeg kom til å bikke 20 kilo en eller annen gang, men at jeg skulle komme over 25 kilo hadde jeg ikke trodd. Det er helt drøyt, men en fantastisk følelse, sier Klavins til Hooked.

Klavins er opprinnelig fra Latvia, men har bodd på Askøy de åtte siste årene.

Norgesrekorden på havål er for øvrig 32,85 kilo.