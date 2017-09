Her kan du følge sykkel-VM på Askøy minutt for minutt!

Se flere bilder i bildeserien øverst.

Dagen før dagen er det liten tvil om at Askøy har begynt å våkne til liv. Askøyværingen kjørte gjennom hele VM-løypen fredag formiddag og fikk virkelig kjenne på at det er noe stort på gang.

På Storebotn treffer vi på en engasjert gjeng som ikke har planer om å la VM forbigå i stillhet. Her har de nemlig planlagt en større fansone.

– Her blir det VM-fest. Det har vært voldsomt engasjement siden vi bestemte oss for å gjøre dette for noen uker siden, sier Rudi Soltvedt som driver Soltvedt maskin.

Her kan du parkere

Sammen med Torstein Heggøy (Hefø), Geir Gammelsrød (Nobi), Frode Ødegård (ADL), Ola Espeseth (Espeseth bil) og Kristian Sivertsen (Viknes båt) har Soltvedt stått i bresjen for initiativet.

Soltvedt forteller at det vil bli satt opp stort telt i området, det vil også være gratis is og kiosk med alt et bredt utvalg av mat og drikke. For barna vil det være aktiviteter som fiskedam, hoppeslott, innendørs lekesal og gravemaskinkjøring.

Magnus Buseth Danielsen

– Det vil ikke være mer enn 15 minutter å gå hvis man parkerer ved Rema 1000 på Juvik, ved Espeseth bil eller Power. Det er lov å parkere alle disse stedene på søndag, sier Soltvedt.

Han er naturligvis stolt over flagget de har laget i anledning VM, et flagg som vil være godt synlig for syklistene.

– Det er 100 kvadratmeter stort. Vi brukte 60 liter maling for å få det ferdig, sier han.

– Knalltøff løype

Noen kilometer lengre nord, på Ravnanger, er det heller ingen vanlig fredag.

Når Askøyværingen parkerer bilen får vi først en prat med Jan Roger Jensen. Han er askøyværing og sportssjef for Team Fixit, et av de norske lagene som skal være med på VM-tempoen.

– For en nydelig dag. Jeg har sagt det hele tiden. Dette kommer til å bli virkelig bra, sier han, og fortsetter:

– I dag skal vi sykle gjennom hele VM-løypen og se nærmere på ulike partier av den. Vi kommer også til å ta oss tid til en kaffestopp underveis og nyte dagen.

Syklist i laget, Bjørnar Vevatne Øverland, tror mange ryttere vil få seg en overraskelse når de testkjører løypen.

– Jeg har syklet gjennom før og kan si at det er en knalltøff løype. Det er nok mange som har undervurdert hvor tøff den faktisk er, sier han, og utdyper:

– Steinrusten er et av de tøffe partiene. Men det som virkelig kommer til å skille klinten fra hveten er Birkelundsbakken i Fana.

Magnus Buseth Danielsen

Høy kjendisfaktor

Mens vi prater med Vevatne Øverland kommer de store sykkellagene en etter en. Først ser vi lagbussen og følgebilene til en av gullfavorittene, BMC.

Ikke lenge etter kommer Team Katusja med tempokongen Tony Martin og den norske stjernen Alexander Kristoff på plass. FDJ og Quik Step er andre storlag som får se Askøy fra sin beste side.

Magnus Buseth Danielsen

Pressen kjenner naturligvis sin besøkelsestid. NRK, TV 2 og andre lokalmedier løper rundt for å få noen ord med stjernene.

En av de skuelystne er Hilde Ness som bor på Ravnanger. Hun forteller til lokalavisen at hun har meldt seg som vakt hele seks dager under VM. To av dem når VM kommer til Askøy.

– Dette er noe jeg gjør for å se VM på nært hold og for å få gjort litt nytte for meg, sier den sykkelinteresserte damen.

Magnus Buseth Danielsen

Pynt mange steder

Det er ikke bare på Storebotn og Ravnanger VM-feberen er tilstede.

– Vi må jo gjøre det fint til VM, sier to engasjerte damer ved Frudalen gartneri på Erdal.

De holder på å feste en sykkel i et gjerde idet Askøyværingens utsendte kjører forbi dem langs bilveien.

– Det kommer til å bli flere sykler enn dette, vi skal også gjøre det grønt og fint, fortsetter damene.

Like ved fotballbanen på Erdal barneskole har de pyntet med norske flagg, bannere og sykler. De har også skrevet «Heia Norge» i bilveien, i ren Tour De France-stil.

Utenfor Kiwi ved Florvåg er det mye av det samme med norske flagg, bannere og annen pynt.

Her er det bare til å glede seg!