Sky og BMC sviktet da Team Sunweb tok dagens andre gull

Her kan du følge sykkel-VM på Askøy minutt for minutt!

Det var knyttet stor spenning til hvem som ville stikke av med seieren under herrenes lagtempo for profflag. Startskuddet for etappen gikk 15:40 fra Ravnanger, men de beste lagene gikk først ut av startblokkene en god halvtime senere.

Team Sky og BMC var regnet som de store forhåndsfavorittene på den 42,5 kilometer lange etappen. Likevel var det regjerende verdensmester Quick Step som startet sist.

Team Sky hadde beste mellompassering etter 10,5 kilometer på Kleppestø. Quik Step fulgte 1,34 sekunder bak, mens BMC hadde 9,47 sekunder opp til det britiske storlaget.

Ved passering 31 kilometer hadde Sky mistet ledelsen til Team Sunweb. En av gullfavorittene BMC var da kun sekunder bak, mens Sky hadde tredjeplassen.

Sunweb med blant andre Michael Mathews på laget hadde en knallsterk avslutning og klarte å holde unna helt til mål. BMC tok sølvet. Team Sky måtte ta til takke med bronse.

Dermed ble det en virkelig jubeldag for Team Sunweb som også tok gullet på lagtempo for kvinner.