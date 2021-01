Håndballklubben startet for 40 år siden. Nå satser de på noe nytt

– Hvis vi skal klare å ta steget, er dette riktige veien å gå, sier styreleder om satsingen i Askøy håndballklubb.

Anders Grahl-Madsen vært håndballspiller og trener i en årrekke. De siste årene har han vært sportslig leder i Gneist, en av landets største breddeklubber. Erfaringen derfra ønsker han å ta med seg til AHK Foto: Jan Erik Storebø

Askøy håndballklubb har hatt en rivende utvikling de siste fire-fem årene, og har i denne perioden vokst fra 350 til 800 medlemmer. Nå tar de grep for å sikre medlemmene best mulig oppfølging, men også for å legge til rette for ytterligere vekst.