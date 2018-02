Skal sykle i Oman med brudd i foten

Det er TV 2 sporten som melder om Eiking sin skade på sine nettsider.

Sykkelproffen fra Kleppestø forteller til nettstedet at han selv om legen har påvist at han har et lite brudd i foten trenger han ikke operere. Dette fordi det bare skal gå over av seg selv. Han beskriver skaden som mindre alvorlig og påpeker at han kan sykle selv om det er litt vondt å stå.

Var på vei til frokosten

Overfor TV 2 forklarer han nærmere om hva som skjedde:

– Det er bare en liten filleting. Det skjedde da jeg var på treningsleir på Gran Canaria. Det var dagen etter at jeg var ferdig med GP la Marseillaise. Det var et jækla ubeleilig lite fall i trappen på vei til frokost. Vi bodde ganske høyt oppe og det var mange trapper ned til frokosten. Så skled jeg. Jækla kjipt, altså.

Eiking sykler denne sesongen for Wanty Groupe Gobert og fikk en svært god start for sitt nye lag da han syklet inn til andreplass i GP la Marseillaise 28. januar.

23-åringen opplyser at han skaden ikke komme til å sette en stopper for deltagelse i Tour of Oman 13–18. februar.