Jakter kandidater til Askøys gjeveste idrettspris

Nesten hvert år siden 1970 har Askøybragden blitt delt ut. Prisen går til den idrettsutøveren eller laget, som har stått bak den beste prestasjonen det foregående året.

– Vi trenger kandidater til årets pris. Det vi jakter er et navn og en begrunnelse, sier Thorvald Haarberg, leder for idrettsrådet.

Kan vinnes én gang

Prisen skal deles ut under idrettsrådets årsmøte 28. april. I 2017 var det sportsdrilleren Maiken Steffensen som fikk prisen for sine prestasjoner i 2016. Odd Christian Eiking fikk prisen året i forveien. Ettersom man kun kan vinne prisen én gang er de dermed ikke aktuelle for å vinne prisen igjen.

– Vi er en jury på tre som skal lede arbeidet og til slutt kåre en vinner, melder Haarberg.

Flere priser

I tillegg til Askøybragden skal idrettsrådet dele ut tre idrettstipend og idrettens hederspris.

– Men de skiller seg fra Askøybragden. Her kan det være prestasjoner over lang tid som kan hedres, forklarer Haarberg.

For å melde inn kandidater til prisene kan du sende det til idrettsrådet på Askøy sin Facebook-side, eller ta kontakt med Haarberg direkte.