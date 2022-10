I denne aldersklassen har Askøy tre lag på øverste nivå: – Viser at det gror godt

Nå mener klubbene at det må jobbes godt for å løfte tilbudet for de største talentene.

En høstdag på Træet idrettsplass: Nordsiden-Askøy tar imot Askøy Fotball til seriekamp i 1. divisjon i G14-klassen. I divisjonen spiller også Vestsiden-Askøy. På seniornivå har ikke Askøy et lag høyere enn på femte nivå (4. divisjon)