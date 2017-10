10-åringer fra Ask til topps i Bykarusellen

Også hvis man ser bort ifra årsklassene, gjorde de to 10-åringene seg bemerket i positiv forstand. Med tiden 11:45 tok Elias Skålevik 12. plassen, og var faktisk bare to sekunder unna topp ti.

Klubbkamerat Martin Pedersen sprang inn til 12:02, noe som holdt til en sterk 14. plass.

I klassen menn 1 til 14 år troner de to Ask-løperne øverst på resultatlisten.

Gullvinner fra Ravnanger har løyperekorden

Onsdagens løp var det første av i alt fem bykaruseller som arrangeres av Gular i Nygårdsparken denne høsten og vinteren. Løpet avholdes annenhver onsdag fremover og tiltrekker seg ofte svært gode løpere.

Løyperekorden på 8:44 innehar Marius Vedvik, som for øvrig tok gull på 5000 meter under NM på Ravnanger i fjor. Eli Anne Dvergsdal har løyperekorden for kvinnene. Den er på 10 blank.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Tom Roger Johansen

Vinner fra Kleppestø?

Verdt å merke seg er også at onsdagens løp ble vunnet av relativt ukjente Salim Yousif. 27-åringen representerte ikke noen klubb på onsdag, men var registrert med «Kleppestø» som sted.

Askøyværingen har prøvd å komme i kontakt med Yousif torsdag morgen uten å lykkes. Dersom noen har kontaktinformasjon på ham, vennligst ta kontakt på e-post.

Les mer om Bykarusellen her og se fullstendig resultatliste her.