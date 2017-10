Betaler 1000 kroner i vrakpant

I dag settes returordningen på fritidsbåter i gang ifølge miljødirektoratet. Alle kommuner ble fra 1. oktober pliktig til å ta imot fritidsbåter på inntil 15 fot (uten innenbordsmotor.) Dette inkluderer også kajakk, kano og lignende. På Askøy kan disse leveres til BIR på Ravnanger.

Det vil etterhvert komme en oversikt over mottak på sortere.no for større båter og båter med innenbordsmotor.

Praktiske opplysninger

Ved levering av båten må man på forhånd skrive ut skjema fra Miljødirektoratets sine sider som skal signeres. Dermed sendes papirene inn til direktoratet. Vrakpanten er satt til 1000 kroner og vil etterbetales. Det er Miljødirektoratet som administrerer ordningen.

Miljøproblem

Ordningen kommer som en direkte konsekvens av miljøproblematikken rundt båtvrak. Kasserte fritidsbåter kan inneholde deler som kan skade miljøet og ha farlige stoffer i både bunnstoff og skrog.

Hovedandelen av fritidsbåtene i Norge er laget av komposittmaterialer og dumping av båter i havet vil føre til nedbrytning, som over tid vil gi mikroplast til havet. Ved å samle inn og behandle båter som skal kasseres, håper man at man hindrer at mennesker og natur eksponeres for farlige miljøgifter og mikroplast fra båter som hensettes.

I tillegg vil materialgjenvinning og energiutnyttelse av båtene gi reduserte klimagassutslipp og andre positive miljøeffekter.