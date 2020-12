Flere lokalpolitikere har millioner på bok

Sjekk hvor mye politikerne tjente i 2019, og hvor mye de har i banken.

Bård Espelid (AL), Miriam Haavik (Ap), Inge Abrahamsen (R), Siv Høgtun (H), Thomas Remme (MDG) og Stig Abrahamsen (Frp). Foto: Chrstine Fagerbakke, Anne Jo Lexander, Marit Kalgraf, Tom Stian Karlsen

En gjennomgang av skattelistene viser at det er flere av lokalpolitikerne som tjener over 800.000 kroner, og at flere har millionformuer.