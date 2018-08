«Ingen har berørt så mange hjerter»

Hele Norges og Askøys matmor gikk bort fredag formiddag i en alder av 94 år. Gjennom årene ga hun ut en rekke kokebøker gjennom forlaget Gyldendal.

– Ikke bare har vi mistet en stor forfatter og kollega, men også en venn og et medmenneske som vi var oppriktig glad i, sier John Tørres Thuv, konsernsjef i Gyldendal ASA i en pressemelding.

Her er hele meldingen fra forlaget i sin helhet:

«I dag har vi mottatt den triste beskjeden om at Ingrid Espelid Hovig er død, 94 år gammel.

Ingrid har vært en svært betydningsfull forfatter på Gyldendal. Ingen annen kokebokforfatter i Norge nådde så mange lesere som henne, og ingen har berørt såmange hjerter. Gjennom hennes pionerarbeid med Fjernsynskjøkkenet, som NRK sendte i over 30 år, ble hun allemannseie. Der formidlet hun sin matkunnskap med varme og sjarm, hun viste fram god og sunn hverdagsmat som alle kunne lage. Ingrid har inspirert flere generasjoner nordmenn til å lage mat fra bunnen av og til å glede seg over et godt og næringsrikt måltid.

Arbeidet var Ingrids liv, hun elsket å arbeide og hun mente at alle måtte finne seg et arbeid de trivdes med – for det er det som er livet.

Alt Ingrid foretok seg ble gjort med entusiasme og presisjon. Listen over bøker hun skrev er lang, og bøkene hun var involvert i er enda flere. Den boken hun brukte aller mest tid på var Den rutete kokeboken. Hun sa selv at det røde lesebåndet av silke var som den røde tråden i livet hennes.

Ingrid har vært en viktig fødselshjelper for mang en kokk og debutant som har villet skrive kokebøker. Mange er de som har fått oppskrifter og lister med ingredienser, mål og vekt og oppmuntring på veien. Det gjelder også de største og sterkeste gutta. De likte henne nok spesielt godt fordi de ikke var så vant til å bli rettet på.

Vi er stolte av å kunne si at Ingrid var en Gyldendøl. Hun elsket bøker og elsket livet på forlaget. Hun hadde ingen autoritetsangst og behandlet alle med den samme vennligheten. Så ikke bare har vi mistet en stor forfatter og kollega, men også en venn og et medmenneske som vi var oppriktig glad i.

Vi lyser fred over Ingrids minne.»