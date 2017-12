– På de siste prognosene ser vi at at det blir en stor økning i nedbør fra sent i kveld til natt til torsdag. Det blir fremdeles mest i indre strøk, men man vil fremdeles merke det lenger ute på kysten, bekrefter Gunnar Livik, vakthavende meteorolog hos Vêrvarslinga på Vestlandet.

Grunnen til at vi nå får økning i nedbøren er at vi ligger mellom en varm og en kald sone. Den varme sonen gjorde blant annet at vi fikk en temperaturstigning de siste dagene.

– I morgen kommer kaldfronten, som gjør at været vil heve seg og komme ned som mer nedbør, fortsetter Livik.

Dette gjør blant annet at det vil regne mer lenger ute enn det har gjort tidligere.

Vinden vil øke

Natt til torsdag vil også vinden øke mot sørvestlig stiv kuling. Ytterst på kysten, på de minst skjermede områdene vil det kunne blåse opp mot en liten storm.

– Det er spesielt utsiden av Sotra som vil merke det, men også utsatte steder på Askøy, forklarer Livik.

Det kan komme opp i en kortvarig liten storm, men om lavtrykket faktisk har bane direkte inn mot området vårt er fremdeles noe usikkert.

– Det blir spesielt spennende med broene. Det er vanskelig å si hvor kraftig det blir, men den verste vinden kommer om natten, fortsetter meteorologen.

Dermed dreier vinden mot nordvest på fredagen og tar med seg bygevær som inneholder både regn, haggel og muligens noe torden.

– Det blir et vær med variasjon. Det blir dårlig, men variert, konkluderer meteorologen.

Oppdateres regelmessig

Om du ønsker å holde deg oppdatert på været er det derimot ikke noe poeng å oppdatere fortløpende. Oppdateringene for kortidsprognosene blir lagt ut cirka hver sjette time.

– Vi legger ut nye meldinger cirka halv ti, så går det i sekstimersintervaller gjennom døgnet, forklarer Livik.

Langtidsvarselet blir oppdatert omtrent to ganger i døgnet.

– Jeg vil samtidig anbefale folk å søke på kystpunkt som ligger mindre skjermet til. Man vil gjerne få et annet varsel i Kleppestø enn om man søker på Herdla, påpeker meteorologen avslutningsvis.