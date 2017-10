Lange køer mot sentrum etter ulykke

SISTE (08.40): Bilen er fjernet og morgenrushet flyter som normalt. Det vil med andre ord fortsatt være noe kø på strekningen Askøy-Bergen.

Trafikken går sakte både fra Kleppestø og gjennom Stongatunnelen tirsdag morgen. Ved Olsviktunnelen skal trafikken derimot løse seg mer opp.

– Det er tett trafikk, men det går greit og er ikke spesielt saktegående, bekrefter Jan Marøy, trafikkoperatør hos Vegtrafikksentralen.

Like før halv åtte fikk de melding om at en bil hadde mistet et hjul i Damsgårdstunnelen retning mot sentrum. Dette har gitt noe forsinkelser langs RV555, med andre ord må du belage deg på kø etter Storavatnet terminal.

– Det går veldig tregt gjennom Damsgårdstunnelen, så trafikken vil nok bli påvirket av dette videre utover også, fortsetter Marøy.

Bergningsbilen skal ha vært i det motgående løpet for å hjelpe en annen bilist, og er på vei for å bistå sjåføren. Foreløpig har Vegtrafikksentralen ikke fått bekreftet om bilen er fjernet.