Askøy har fått egen antimobbedag

– Vi har ikke lykkes med å finne en internasjonal dag mot mobbing, og synes at det passer å feire en kommunal dag når det markeres at Partnerskapet mot mobbing på Askøy ble undertegnet, sier Rafael Cobo Garrido, leder for utvalg for oppvekst (UFO).

Et hjerte mot mobbing

Utvalg for oppvekst fattet i september følgende vedtak: «Den 17. oktober gjøres til kommunal «Antimobbedag» med årlig markering der deltakerne i Partnerskapet blir aktører. Kommunen oppretter prisen «Et hjerte mot mobbing», som fremhever holdninger vist i offentligheten som støtter kampen mot mobbing og andre krenkelser i kommunen.»

Fakta: Vedtak i UFO 1. Kommunestyret ber rådmannen innarbeide fire årsverk som miljøarbeidere ved ungdomsskolene i økonomiplan 2018-2021. 2. Kommunestyret ber rådmannen innarbeide stilling som prosjektleder/miljøarbeider knyttet i økonomiplan 2018-2021. Stillingen skal arbeide både mot barnehagene, skolene og frivilligheten for å styrke effekten av læringsmiljøprosjektet og programmet «Mobbefri oppvekst». 3. Rådmannen lager stillingsbeskrivelser for stillingene, samt retningslinjer for organisering. 4. Rådmannen evaluerer tiltakene innen juni 2021 og rapporterer til UFO.

Anne Jo Lexander (arkivfoto)

– Vårt mål er å årlig minne oss alle på at det er viktig å kjempe mot dette samfunnsproblemet. Dette kommer i tillegg til den jobben som man gjør i hverdagen i barnehagene, skolene, frivillige organisasjoner, idrettsklubbene og kulturorganisasjoner for å oppnå et mobbefritt oppvekstmiljø i vår kommune, sier Cobo Garrido.

Ber alle signere oppropet

Prisen tildeles av UFO hvert år den 17. oktober, med 2018 som første år. Rådmannen har fått i oppgave å lage statuttene til prisen og legge dem til behandling i utvalget.

Siden dette er første året med antimobbedag er det i år ingen kandidater som mottar pris. I år blir derfor fokuset på at flere skriver under oppropet mot mobbing som ble startet for ett år siden.

– Vi har oppnådd 950 underskrifter i løpet av ett år. Vi mener at enhver askøyværing bør kunne skrive under for å vise sitt engasjement i denne saken, og personlig vise at man skal bidra aktivt til dette målet, sier utvalgslederen.

Ønsker du å signere oppropet mot mobbing på Askøy kan du gjøre det her.