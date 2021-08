Dag Johan kan bli tvunget til å betale flere hundre tusen for å koble seg på avløpsnettet

Må koble seg på avløpsnettet, men nabotomten er et problem

En av utfordringene for Dag Johan Steinskog og naboene er at Bergen Kringkaster står på nabotomten, og den er er vernet av riksantikvaren. – Kommunen eier tomten og der får vi ikke lov å grave, sier han.

Dag Johan Steinskog kan bli nødt til å betale flere hundre tusen kroner for å koble seg på avløpsnettet

– Det kan ikke være slik at jeg som privatperson skal grave opp «halve Erdal» for å koble meg på. Det kan fort bli et stort innhugg i privatøkonomien, sier Steinskog.