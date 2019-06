Avføringen som ble funnet på taket av høydebassenget på Øvre Kleppe onsdag kveld stammer fra hjort og hund.

Det bekreftet varaordfører Bård Espelid (Askøylisten) like etter krisemøtet i rådhuset torsdag formiddag.

Torsdag morgen kunne Askøyværingen melde at det var gjort funn av avføring på taket av høydebassenget, og at avføringen stammet fra dyr. Les mer om funnet her.